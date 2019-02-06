TFF Başkanı Demirören BB Erzurumspor Başkanı Üneş ile bir araya geldi
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Başkanı Demirören BB Erzurumspor Başkanı Üneş ile bir araya geldi

TFF Başkanı Demirören BB Erzurumspor Başkanı Üneş ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı ile kulübün yönetim kurulu üyeleri; () Başkanı ve () Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BB Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkanı Demirören ve Başkanı Namoğlu'nun yer aldığı görüşmede son dönemde yaşanan hakem hataları başta olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından BB Erzurumspor Başkanı , TFF Başkanı 'e üzerinde adının yazılı olduğu BB Erzurumspor forması ve aksesuar takdim etti.

  1. 6.2.2019 20:13
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