TFF Başkanı Demirören BB Erzurumspor Başkanı Üneş ile bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile kulübün yönetim kurulu üyeleri; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
BB Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, TFF Başkanı Demirören ve MHK Başkanı Namoğlu'nun yer aldığı görüşmede son dönemde yaşanan hakem hataları başta olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulunulduğu belirtildi.
Görüşmenin ardından BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e üzerinde adının yazılı olduğu BB Erzurumspor forması ve aksesuar takdim etti.
- 6.2.2019 20:13
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
TFF Başkanı Demirören BB Erzurumspor Başkanı Üneş ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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