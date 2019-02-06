BB Erzurumspor isyanda
Erzurumspor taraftarları, Rize maçındaki hakem kararlarını protesto edip TFF Bölge Müdürlüğü’ne siyah çelenk bıraktılar.
Süper Lig'in 20. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Özgür Yankaya'nın kararları sonrasında toplanan binlerce BB Erzurumspor taraftarı TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüyerek MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve hakemlere yönelik protestoda bulundu. Lalapaşa Meydanı'nda toplanan binlerce Erzurumlu ellerindeki pankartlarla slogan atarak TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüdü. Yürüyüşün sonunda Erzurumsporlular, Dadaşlar ve Mavi Kapı taraftar grupları ortak bir basın açıklaması yaptı. Taraftarlar, Kasımpaşa, Akhisar ve Çaykur Rize maçlarında hakem kurbanı olduklarını söyledi.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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