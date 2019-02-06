BB Erzurumspor isyanda

Süper Lig'in 20. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçında hakem Özgür Yankaya'nın kararları sonrasında toplanan binlerce BB Erzurumspor taraftarı TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüyerek MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve hakemlere yönelik protestoda bulundu. Lalapaşa Meydanı'nda toplanan binlerce Erzurumlu ellerindeki pankartlarla slogan atarak TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüdü. Yürüyüşün sonunda Erzurumsporlular, Dadaşlar ve Mavi Kapı taraftar grupları ortak bir basın açıklaması yaptı. Taraftarlar, Kasımpaşa, Akhisar ve Çaykur Rize maçlarında hakem kurbanı olduklarını söyledi.