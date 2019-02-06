BB Erzurumspor isyanda
06 Şubat 2019, Çarşamba
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BB Erzurumspor isyanda

BB Erzurumspor isyanda

Erzurumspor taraftarları, Rize maçındaki hakem kararlarını protesto edip Bölge Müdürlüğü’ne siyah çelenk bıraktılar.

'in 20. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçında hakem 'nın kararları sonrasında toplanan binlerce BB Erzurumspor taraftarı 'ne yürüyerek MHK Başkanı ve hakemlere yönelik protestoda bulundu. Lalapaşa Meydanı'nda toplanan binlerce Erzurumlu ellerindeki pankartlarla slogan atarak TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüdü. Yürüyüşün sonunda Erzurumsporlular, Dadaşlar ve Mavi Kapı taraftar grupları ortak bir basın açıklaması yaptı. Taraftarlar, , Akhisar ve maçlarında hakem kurbanı olduklarını söyledi.

  1. 6.2.2019
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