Erzurumspor taraftarından TFF ve MHK'ye tepki
05 Şubat 2019, Salı
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Erzurumspor taraftarından ve MHK'ye tepki

Erzurumspor taraftarından TFF ve MHK'ye tepki

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı, lig müsabakalarında takıma haksızlık yapıldığını iddia ederek () ile (MHK) tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelen taraftar grubu, sloganlar eşliğinde Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada TFF, MHK ve TFF Başkanı aleyhine sloganlar atıp meşale yakan grup, müdürlüğün bulunduğu iş merkezi önüne üzerinde "Erzurumspor doğranıyor" yazısı yazan siyah çelenk bıraktı.

Taraftarlar daha sonra olaysız dağıldı.

  1. 5.2.2019 19:05
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