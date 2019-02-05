Erzurumspor taraftarından TFF ve MHK'ye tepki
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı, lig müsabakalarında takıma haksızlık yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelen taraftar grubu, sloganlar eşliğinde TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.
Burada TFF, MHK ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar atıp meşale yakan grup, müdürlüğün bulunduğu iş merkezi önüne üzerinde "Erzurumspor doğranıyor" yazısı yazan siyah çelenk bıraktı.
Taraftarlar daha sonra olaysız dağıldı.
- 5.2.2019 19:05
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Erzurumspor taraftarından TFF ve MHK'ye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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