Hüseyin Üneş: “Puanlarımız bile bile çalınıyor”
BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından maçın orta hakemini eleştirerek, “Puanlarımız bile bile çalınıyor” dedi.
Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, BB Erzurumspor'un ligden düşürülmeye çalışıldığını ileri sürerek, hakemlerin yanlış kararlarla takımın kaderiyle oynadıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de daha önceki iki maçta da Erzurumspor'un hakem kararına yenik düştüğünü ifade eden Hüseyin Üneş, "Bugünkü maçta hakem Özgür Yankaya maçı katletti. Verdiği yanlış kararlar neticesinde bu takımı yenildi. Yazıktır, günahtır. Var uygulaması ne kadar doğru olsa da başında ki hakemler yanlış kararlar verdiği sürece varın bir anlamı kalmıyor" dedi.
- 3.2.2019 22:22
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Hüseyin Üneş: “Puanlarımız bile bile çalınıyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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