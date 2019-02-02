BB Erzurumspor'dan gözdağı
Kritik maçta Rize’yi ağırlayacak Erzurum’da Başkan Üneş, “Kazanarak yeni bir seri başlatacağız” diye gözdağı verdi.
Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak olan BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Transferde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattıklarını ifade eden Başkan Üneş, "Artık kazanma vakti geldi. Rize'yi yenip başarı dolu yeni bir seri başlatacağız. Bu önemli maçta en büyük güvencemiz, tribünleri tıklım tıklım dolduracaklarına inandığımız fedakar taraftarımız. Onların desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızdan şüphemiz yok" diye Atmaca'ya gözdağı verdi.
KOZ; OBERTAN VE EDUOK
Rize maçında Erzurum'un önemli kozları M.United patentli Obertan ile Nijeryalı sağ açık Eduok olacak. Obertan'ın özellikle orta sahadaki sıkıntıyı çözmesi beklenirken, Paşa'da 23 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan Eudok da hücuma güç katacak.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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