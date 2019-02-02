BB Erzurumspor'dan gözdağı
02 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

BB 'dan gözdağı

BB Erzurumspor'dan gözdağı

Kritik maçta Rize’yi ağırlayacak Erzurum’da Başkan Üneş, “Kazanarak yeni bir seri başlatacağız” diye gözdağı verdi.

ile kritik bir maça çıkacak olan BB 'da Başkan Hüseyin Üneş, taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Transferde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattıklarını ifade eden Başkan Üneş, "Artık kazanma vakti geldi. Rize'yi yenip başarı dolu yeni bir seri başlatacağız. Bu önemli maçta en büyük güvencemiz, tribünleri tıklım tıklım dolduracaklarına inandığımız fedakar taraftarımız. Onların desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızdan şüphemiz yok" diye Atmaca'ya gözdağı verdi.


KOZ; OBERTAN VE EDUOK

Rize maçında Erzurum'un önemli kozları M.United patentli Obertan ile Nijeryalı sağ açık Eduok olacak. Obertan'ın özellikle orta sahadaki sıkıntıyı çözmesi beklenirken, Paşa'da 23 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan Eudok da hücuma güç katacak.

  1. 2.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BB Erzurumspor'dan gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN