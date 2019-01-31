Obertan bombası

Ligde ilk yarıda hücumda büyük sıkıntı yaşayan Erzurumspor, bu bölgeye transferlerine bir yenisini daha ekledi. Mavi-beyazlılar, kariyerinde daha önce İngiliz devi Manchester United ve Newcastle, Fransa'da Bordeaux ile Lorient'te forma giyen, sezonu Levski Sofya'da tamamlayan Gabriel Obertan'ı kadrosuna kattı.



SOFYA'DA ŞOV YAPTI

Bulgaristan'da bu sezon oynadığı 23 maçta 1 gol, 8 asistle dikkatleri üzerine çeken ve eski günlerine dönüş sinyali veren 29 yaşındaki sağ açık, Dadaş'ın 6. transferi oldu. Tecrübeli yıldız, forvet hattına alınan diğer yeni transferler Muhammed, Opseth ve Eduok'la birlikte Erzurum'un hücum hattına büyük bir katkı sağlayacak.



9 ASİST YAPTI

10 numara ve sol açık pozisyonunda da oynayan Obertan, geçen sezon Levski Sofya'da oynadığı 36 maçta 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.