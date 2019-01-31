Obertan bombası – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Obertan bombası

Obertan bombası

Hücum hattına takviyelerine devam eden , , Newcastle ve Bordeaux gibi takımlarda oynayan 29 yaşındaki Fransız sağ açığı da etti

Ligde ilk yarıda hücumda büyük sıkıntı yaşayan Erzurumspor, bu bölgeye transferlerine bir yenisini daha ekledi. Mavi-beyazlılar, kariyerinde daha önce İngiliz devi ve Newcastle, 'da Bordeaux ile Lorient'te forma giyen, sezonu 'da tamamlayan Gabriel Obertan'ı kadrosuna kattı.

SOFYA'DA ŞOV YAPTI
'da bu sezon oynadığı 23 maçta 1 gol, 8 asistle dikkatleri üzerine çeken ve eski günlerine dönüş sinyali veren 29 yaşındaki sağ açık, 'ın 6. transferi oldu. Tecrübeli yıldız, forvet hattına alınan diğer yeni transferler Muhammed, Opseth ve Eduok'la birlikte 'un hücum hattına büyük bir katkı sağlayacak.

9 ASİST YAPTI
10 numara ve sol açık pozisyonunda da oynayan Obertan, geçen sezon Levski Sofya'da oynadığı 36 maçta 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 31.1.2019
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