Eduok bombası!
Erzurum, K.Paşa’da 6 gol, 5 asist yapan Nijeryalı yıldızı 400 bin euro’ya transfer etti.
Dadaş, PFDK'lık oldu
BB Erzurumspor, PFDK'ya sevk edildi. Mavibeyazlı taraftarların, Beşiktaş deplasmanındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle talimatın 53. maddesi uyarınca sevk edildiği açıklandı.
Paşa'ya bir haller oldu
İlk yarının flaş ekibi Kasımpaşa'nın düşüşü sürüyor. Kadrosuna 5 takviye yapan lacivertbeyazlılar, Başakşehir yenilgisiyle 7. sıraya indi. Paşa'nın son 6 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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