Eduok bombası!
30 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Eduok bombası!

Eduok bombası!

, K.Paşa’da 6 gol, 5 asist yapan Nijeryalı yıldızı 400 bin euro’ya etti.

Forvete takviyelerini sürdüren Erzurumspor, 'nın Nijeryalı yıldızı Samuel Eduok'u etti. 24 yaşındaki sağ açığı alarak hücumda gücüne güç katan Dadaş'ın, lacivert-beyazlılara 400 bin euro bonservis ödediği öğrenildi. Eduok, Paşa'da oynadığı 23 maçta 6 gol, 5 asistle dikkatleri çekti.

Dadaş, PFDK'lık oldu
BB Erzurumspor, 'ya sevk edildi. Mavibeyazlı taraftarların, deplasmanındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle talimatın 53. maddesi uyarınca sevk edildiği açıklandı.

Paşa'ya bir haller oldu
İlk yarının flaş ekibi Kasımpaşa'nın düşüşü sürüyor. Kadrosuna 5 takviye yapan lacivertbeyazlılar, yenilgisiyle 7. sıraya indi. Paşa'nın son 6 maçta 1 galibiyeti bulunuyor.
  1. 30.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eduok bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN