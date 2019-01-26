Yeniler yedek başladı
BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre iki değişiklik yaptı.
BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre iki değişiklik yaptı. Atiker Konyaspor maçında oynayan Auremir Dos Santos ile Özer Hurmacı'nın yerine Tolga Ünlü ve Rashad Muhammed'e forma giydi. Yeni transferler Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup ve Opseth ise yedek soyundu.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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