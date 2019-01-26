Yeniler yedek başladı – Fotomaç – 26 Ocak 2019
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Yeniler yedek başladı

Yeniler yedek başladı

. , geçen hafta oynanan maçına göre iki değişiklik yaptı.

. , geçen hafta oynanan maçına göre iki değişiklik yaptı. Atiker Konyaspor maçında oynayan Auremir Dos Santos ile 'nın yerine ve Rashad Muhammed'e forma giydi. Yeni transferler , Pierre Kanstrup ve Opseth ise yedek soyundu.

  1. 26.1.2019
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