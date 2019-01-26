Erzurumspor'a Bulgar bombacı

Ligde 2. yarıya evinde Konya yenilgisiyle başlayan ve golcü eksikliğini gidermek için arayışlarını sürdüren Erzurum, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Mavi-beyazlılar, Levski Sofya'ya bu sezon 23 maçta 15 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Stanislav Kostov'a imza attırmaya hazırlanıyor. Kontratı 2020'de bitecek tecrübeli santrforla anlaşan Dadaş, kulübüyle aradaki prosedürleri tamamlayıp birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Bulgaristan Milli Takımı ile de 2 kez boy gösteren Kostov ile 2.5 yıllık imza atılacağı bildirildi.