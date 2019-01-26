Erzurumspor'a Bulgar bombacı
Erzurum, bu sezon Levski Sofya’da attığı 15 golle Bulgaristan’ı kasıp kavuran 27 yaşındaki santfor Stanislav Kostov’la prensipte anlaştı
Ligde 2. yarıya evinde Konya yenilgisiyle başlayan ve golcü eksikliğini gidermek için arayışlarını sürdüren Erzurum, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Mavi-beyazlılar, Levski Sofya'ya bu sezon 23 maçta 15 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Stanislav Kostov'a imza attırmaya hazırlanıyor. Kontratı 2020'de bitecek tecrübeli santrforla anlaşan Dadaş, kulübüyle aradaki prosedürleri tamamlayıp birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Bulgaristan Milli Takımı ile de 2 kez boy gösteren Kostov ile 2.5 yıllık imza atılacağı bildirildi.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Erzurumspor'a Bulgar bombacı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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