Erzurumspor'a Bulgar bombacı
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Erzurumspor'a Bulgar bombacı

Erzurumspor'a Bulgar bombacı

Erzurum, bu sezon ’da attığı 15 golle ’ı kasıp kavuran 27 yaşındaki santfor ’la prensipte anlaştı

Ligde 2. yarıya evinde Konya yenilgisiyle başlayan ve golcü eksikliğini gidermek için arayışlarını sürdüren Erzurum, rotasını 'a çevirdi. Mavi-beyazlılar, 'ya bu sezon 23 maçta 15 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 'a imza attırmaya hazırlanıyor. Kontratı 2020'de bitecek tecrübeli santrforla anlaşan Dadaş, kulübüyle aradaki prosedürleri tamamlayıp birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Bulgaristan Milli Takımı ile de 2 kez boy gösteren Kostov ile 2.5 yıllık imza atılacağı bildirildi.

  1. 26.1.2019
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