Dadaş’ta iki bomba yolda! – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Dadaş’ta iki bomba yolda!

Dadaş’ta iki bomba yolda!

’da , 2 müjdesi verdi.

'de ikinci yarıya sahasında yenilgisiyle başlayan Erzurumspor, deplasmandaki maçı için umutlu. , ligde herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu vurgulayarak, 'dan eli boş dönmeyeceklerinin sözünü verdi. çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdilek, "1-2 oyuncu daha gelebilir. Çalışmalarımız sürüyor. 2. haftadayız, gönül isterdi ki bu arkadaşlarla ocak ayının ilk haftaları başlasaydık. Transfer dönemini çok iyi kurgulayamadık. Bu yüzden geçmişe değil önümüze bakmak zorundayız. Bizim 16 tane final maçımız var" diye konuştu.

  1. 24.1.2019
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