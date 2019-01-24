Dadaş’ta iki bomba yolda!
Erzurum’da Mehmet Özdilek, 2 transfer müjdesi verdi.
Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında Konya yenilgisiyle başlayan Erzurumspor, deplasmandaki Beşiktaş maçı için umutlu. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, ligde herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu vurgulayarak, İstanbul'dan eli boş dönmeyeceklerinin sözünü verdi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdilek, "1-2 oyuncu daha gelebilir. Çalışmalarımız sürüyor. 2. haftadayız, gönül isterdi ki bu arkadaşlarla ocak ayının ilk haftaları başlasaydık. Transfer dönemini çok iyi kurgulayamadık. Bu yüzden geçmişe değil önümüze bakmak zorundayız. Bizim 16 tane final maçımız var" diye konuştu.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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