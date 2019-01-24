Dadaş’ta iki bomba yolda!

Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında Konya yenilgisiyle başlayan Erzurumspor, deplasmandaki Beşiktaş maçı için umutlu. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, ligde herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu vurgulayarak, İstanbul'dan eli boş dönmeyeceklerinin sözünü verdi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdilek, "1-2 oyuncu daha gelebilir. Çalışmalarımız sürüyor. 2. haftadayız, gönül isterdi ki bu arkadaşlarla ocak ayının ilk haftaları başlasaydık. Transfer dönemini çok iyi kurgulayamadık. Bu yüzden geçmişe değil önümüze bakmak zorundayız. Bizim 16 tane final maçımız var" diye konuştu.