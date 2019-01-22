Erzurumspor'dan göğüs reklamı anlaşmazlığı açıklaması
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, göğüs reklamı konusunda anlaşmazlık yaşanan Anka Jeneratör firması hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 Ağustos 2018 tarihinde, 2018-2019 futbol sezonuna ilişkin reklam haklarının pazarlanması konusunda Emrehan Organizasyon'la protokol imzalandığı kaydedildi.
Göğüs reklamıyla ilgili sözleşme yapılan Anka Jeneratör'ün, yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürülerek, "12 Aralık 2018 tarihli reklam sözleşmesinde kararlaştırılan ve üzerine düşen taahhütleri yerine getirmediğinden, Emrehan Organizasyon'un talebi doğrultusunda, kulübümüz tarafından Anka Jeneratör'ün göğüs reklamının kullanılmaması kararı alınmıştır." denildi.
Konuyla ilgili yargıya gidildiği vurgulanırken, "Adımızı kullanarak reklamını yapmaya devam eden Anka Jeneratör firması hakkında, hem Emrehan Organizasyon hem de kulübümüz tarafından hukuki süreç başlatılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
- 22.1.2019 18:09
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Erzurumspor'dan göğüs reklamı anlaşmazlığı açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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