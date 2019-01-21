BB Erzurumspor Yatabare’yi istiyor
Spor Toto Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor’un, Atiker Konyaspor’un golcü oyuncusu Yatabare için teklifte bulunduğu öğrenildi.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Atiker Konyaspor'un deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesi her iki takım yöneticileri Yatabare için bir araya geldi. Erzurumspor yöneticileri, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hilmi Kulluk'tan 33 yaşındaki forvet Mustapha Yatabare'yi istedi. Konyaspor yönetimini kaldığı otelde ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler, Yatabare'nin transferinde yardımcı olunmasını talep ederken, Başkan Hilmi Kulluk'un takımın menfaatleri doğrultusunda anlaşılması, teknik heyetin onay vermesi ve futbolcunun da kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in, kendi oyun sisteminde 32 yaşındaki futbolcu ile çok daha iyi noktalara geleceklerini, özellikle 2-1'lik yenilgiden sonra transfer için ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
- 21.1.2019 13:04
- Güncelleme: 21.1.2019 14:42
-
Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
-
Galatasaray'da yeni kral Henry Onyekuru!
Toplam 1
Yorum
SALİH HER FUTBOLCU MUHAKKAK Kİ ALIŞIK OLDUĞU MEVKİDE DAHA FAYDALI OLACAKTIR. ONYEKURU BUNU BİZLERE BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ.
-
Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuk bi takım bulabılse kendıne
BB Erzurumspor Yatabare’yi istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.