BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
22 Ocak 2019, Salı
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BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 19. haftada 25 Ocak Cuma günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan idmana katılmazken, tedavisi süren Arsen Khubulov ise saha kenarında antrenörlerin gözetiminde düz koşu yaptı.

  1. 21.1.2019 17:47
  2. Güncelleme: 22.1.2019 10:45
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