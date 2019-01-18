Erzurumspor Atiker Konyaspor maçına hazır
18 Ocak 2019, Cuma
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Erzurumspor maçına hazır

Erzurumspor Atiker Konyaspor maçına hazır

'in 18. haftasında yarın 'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Yaklaşık bir saat süren antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

Erzurum temsilcisi ile arasında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem yönetecek.

  1. 18.1.2019 18:32
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