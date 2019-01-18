Erzurumspor Atiker Konyaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.
Yaklaşık bir saat süren antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Erzurum temsilcisi ile Atiker Konyaspor arasında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- 18.1.2019 18:32
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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