Dadaş’ta Sow bombası – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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’ta bombası

Dadaş’ta Sow bombası

, bonservisi elindeki ’nin eski golcüsü ’u radarına aldı.

önceliği hücum hattına veren Erzurumspor, tanıdık bir ismin peşinde. 'ın F.Bahçe'nin eski golcüsü 'un menajeriyle 'da görüştüğü ve Senegalli yıldızın kararını beklediği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon 'da kiralık oynadı ve 11 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Öte yandan mavi-beyazlıların, 'nın Nijeryalı sağ açığı Samuel Eduok'u da kiralık olarak istediği bildirildi.

  1. 18.1.2019
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