Erzurum, bonservisi elindeki Fenerbahçe’nin eski golcüsü Sow’u radarına aldı.
Transferde önceliği hücum hattına veren Erzurumspor, tanıdık bir ismin peşinde. Dadaş'ın F.Bahçe'nin eski golcüsü Sow'un menajeriyle Erzurum'da görüştüğü ve Senegalli yıldızın kararını beklediği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'den ayrılan 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon Bursaspor'da kiralık oynadı ve 11 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Öte yandan mavi-beyazlıların, Kasımpaşa'nın Nijeryalı sağ açığı Samuel Eduok'u da kiralık olarak istediği bildirildi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Dadaş’ta Sow bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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