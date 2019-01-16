‘Sıra yurt dışına geldi’

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Genel Başkanı İsmail Dilber, Süper Lig'deki tüm takımların başında yerli teknik adamların bulunmasından memnun olduğunu belirtti. ismail Dilber, bundan sonraki hedeflerinin yurt dışına antrenör ihracı olduğunun altını çizdi.