‘Sıra yurt dışına geldi’ – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Sıra geldi’

‘Sıra yurt dışına geldi’

'nin Genel Başkanı , 'deki tüm takımların başında yerli teknik adamların bulunmasından memnun olduğunu belirtti.

'nin Genel Başkanı , 'deki tüm takımların başında yerli teknik adamların bulunmasından memnun olduğunu belirtti. ismail Dilber, bundan sonraki hedeflerinin antrenör ihracı olduğunun altını çizdi.

  1. 16.1.2019
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