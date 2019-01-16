‘Sıra yurt dışına geldi’
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Genel Başkanı İsmail Dilber, Süper Lig'deki tüm takımların başında yerli teknik adamların bulunmasından memnun olduğunu belirtti.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Genel Başkanı İsmail Dilber, Süper Lig'deki tüm takımların başında yerli teknik adamların bulunmasından memnun olduğunu belirtti. ismail Dilber, bundan sonraki hedeflerinin yurt dışına antrenör ihracı olduğunun altını çizdi.
- 16.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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