Erzurum’da özel konuklar – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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’da özel konuklar

Erzurum’da özel konuklar

'un Horasan ilçesinde eğitim gören , Erzurumspor takımını ziyaret etti.

'un Horasan ilçesinde eğitim gören , Erzurumspor takımını ziyaret etti. Özel çocuklar, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılandı. Öğrenciler, bir zarfın içine koydukları, 'Biz inandık, sizde inanın' yazılı kağıdı futbolculara vererek, sürpriz yaptı.

  1. 16.1.2019
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