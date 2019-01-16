Erzurum’da özel konuklar
Erzurum'un Horasan ilçesinde eğitim gören otizmli çocuklar, Erzurumspor takımını ziyaret etti.
Erzurum'un Horasan ilçesinde eğitim gören otizmli çocuklar, Erzurumspor takımını ziyaret etti. Özel çocuklar, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılandı. Öğrenciler, bir zarfın içine koydukları, 'Biz inandık, sizde inanın' yazılı kağıdı futbolculara vererek, sürpriz yaptı.
- 16.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Erzurum’da özel konuklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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