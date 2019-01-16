Erzurum’da özel konuklar

Erzurum'un Horasan ilçesinde eğitim gören otizmli çocuklar, Erzurumspor takımını ziyaret etti. Özel çocuklar, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılandı. Öğrenciler, bir zarfın içine koydukları, 'Biz inandık, sizde inanın' yazılı kağıdı futbolculara vererek, sürpriz yaptı.