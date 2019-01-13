Çaykur Rizespor’dan Hikmet Karaman’a cevap
Çaykur Rizespor Kulübü, eski teknik direktörleri Hikmet Karaman’a cevap verdi.
"Görev yaptığı dönemlerde Rize övgüsünü her fırsatta dile getiren şahsın açıklamalarına özel bir cevap vermeye gerek duymuyoruz. Farklı dönemlerde uzun yıllar Çaykur Rizespor'da görev yapan Hikmet Karaman'ın camiamızı ve şehrimizi hedef alan açıklamalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Görev yaptığı dönemlerde Rize övgüsünü her fırsatta dile getiren şahsın açıklamalarına özel bir cevap vermeye gerek duymuyoruz. Rizeli gururlu ve çalışkandır. Rizeli yanardönerliği sevmez. Rizeli aldığının karşılığını verir ve asla çamur atmaz. Metin Kalkavan demek: finalde kaybettiği rakibini tebrik edebilecek hoşgörü demektir.
Yaşananları kıssadan hisselerle değerlendiriyoruz. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi 'Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini'. Atalarımız 'ekmeğini yediğin kaba tükürme' derken, malum şahsiyetlerin varlığına istinaden uyarmıştı gelecek nesilleri. Biz de malumu ilan etmek için sıraladık bu kıssaları:
Kıssadan hisse aklı olan için altın bileziktir. Müflis tüccar sadece kendini değil çevresindekileri de bataklığa sürükler. Münafıklar asırlardır düşmanıdır insanlığın. Vicdan adalet, mahcubiyet ise erdemlilik sanatıdır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Darıunundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Zararın neresinden dönersen kardır.
Bir takımın hocasının koca bir camiaya bu şekilde saldırması yakışık almamıştır. Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum özür dilerim demek yerine kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir. Temiz takım temiz futbol anlayışını benimseyen bir kulüp olarak sadece laf üreten isimlere camiamızda yer yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 14.1.2019 01:44
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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