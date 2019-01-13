Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forvet transferi – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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'da forvet transferi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forvet transferi

ekiplerinden , Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Fransız forvet ile prensipte anlaştı.

ekiplerinden , Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Fransız forvet ile prensipte anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, mavi-beyazlı kulübün 25 yaşındaki Fransız forvet ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Rashad Muhammed'in yarın kente geleceği aktarılan açıklamada, Fransız futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Ara döneminde sessizliğini Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'u kadrosuna katarak bozan Erzurumspor, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Sarpsborg takımından getirilen Rashad Muhammed ile çözmeye çalışacak.

  1. 14.1.2019 01:43
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