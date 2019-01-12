Erzurumspor'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünden yapılan açıklamada, transferi kesinleşmeden bilgisi paylaşılan futbolcuların kulübün transfer sürecini olumsuz etkilediği bildirildi.
Mavi-beyazlı kulübün internet sitesinden "Sevgili Erzurumsporlular" başlığıyla yapılan açıklamada, iddialar nedeniyle gündemde olmayan oyuncularla ilgili taraftarların beklentiye girdikleri belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Transferi kesinleşmeden bilgisi paylaşılan futbolcular kulübümüzün transfer sürecini olumsuz etkilemektedir. Prensipte anlaştığımız ve imza aşamasına geldiğimiz oyuncularla ilgili bu haberler ve paylaşımlar yüzünden sonlandıramadığımız transferler oldu. Aynı zamanda bu durum taraftarımızı gündemimizde olmayan oyuncularla ilgili beklentiye sokmaktadır. Gündemimizdeki oyuncularla anlaşma sağlandığı an kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından gerekli duyurular paylaşılacaktır."
- 13.1.2019 01:17
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Erzurumspor'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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