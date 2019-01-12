Dadaş’ta stopere Viking – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Dadaş’ta stopere Viking

Dadaş’ta stopere Viking

Erzurum, ’da Aarhus’un kaptanı 29 yaşındaki Kanstrup’la anlaştı. Sağlık kontrolü sonrası imza atılacak.

Erzurumspor, ilk imzasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Savunmayı güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda ligde var olma savaşı verecek olan Dadaş, Süper Ligi'nde Aarhus'ta oynayan, takım kaptanı 29 yaşındaki stoper Pierre Kanstrup'u Erzurum'a getirdi. İkinci yarıda şehrin sert doğa koşullarına da uyum sağlayabilecek futbolcu arayışındaki Erzurum'un tercihini, İskandinav bölgesi oyuncularından yana kullanmayı seçtiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçerse kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmenin altına imza atacak. 1.88 boyundaki dev Viking'in kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek. Kanstrup, bu sezon 18 maçta oynadı, 1 gol attı.
  1. 12.1.2019
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