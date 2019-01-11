BB Erzurumspor'da transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin 29 yaşındaki stoper ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Ara transfer döneminde uzun süredir sessizliğini koruyan Erzurumspor, aradığı stoperi Danimarka'nın Aarhus takımında buldu. Defans hattında takıma önemli katkılar sunması beklenen Kanstrup, sağlık kontrolünden geçti.
Deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlayacak.
- 12.1.2019 00:28
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
BB Erzurumspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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