BB Erzurumspor'da transfer
11 Ocak 2019, Cuma
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BB Erzurumspor'da transfer

BB Erzurumspor'da transfer

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Pierre Kanstrup ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin 29 yaşındaki stoper ile 1,5 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde uzun süredir sessizliğini koruyan Erzurumspor, aradığı stoperi 'nın Aarhus takımında buldu. Defans hattında takıma önemli katkılar sunması beklenen Kanstrup, sağlık kontrolünden geçti.

Deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlayacak.

  1. 12.1.2019 00:28
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