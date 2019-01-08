BB Erzurumspor Antalya kampını tamamladı
Mavi-beyazlı futbolcular, iki günlük iznin ardından hazırlıklara Erzurum'da devam edecek.
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Antalya'da 8 gün süren kampı tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Belek'teki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, taktik ağırlıklı pas çalışması ile sona erdi.
Bu antrenman ile Antalya'daki 8 günlük kampı tamamlayan Erzurum temsilcisinde futbolculara iki gün izin verildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11 Ocak Cuma günü Erzurum'da yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 8.1.2019 18:43
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
BB Erzurumspor Antalya kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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