BB Erzurumspor Antalya kampını tamamladı
08 Ocak 2019, Salı
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BB Erzurumspor kampını tamamladı

BB Erzurumspor Antalya kampını tamamladı

Mavi-beyazlı futbolcular, iki günlük iznin ardından hazırlıklara Erzurum'da devam edecek.

Spor Toto Süper Lig ekibi 'un, 'da 8 gün süren kampı tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi Belek'teki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idman, taktik ağırlıklı pas çalışması ile sona erdi.

Bu antrenman ile Antalya'daki 8 günlük kampı tamamlayan Erzurum temsilcisinde futbolculara iki gün izin verildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 18. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11 Ocak Cuma günü Erzurum'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

  1. 8.1.2019 18:43
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