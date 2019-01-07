BB Erzurumspor Altınordu'ya diş geçiremedi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altınordu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gloria Serenity sahasında karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada Murat Uçar'ın golüyle öne geçen Altınordu, 78. dakikada Kadir Yurttadur'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İzmir temsilcisi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
- 7.1.2019 21:17
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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