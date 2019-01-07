BB Erzurumspor Altınordu'ya diş geçiremedi
07 Ocak 2019, Pazartesi
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BB Erzurumspor Altınordu'ya diş geçiremedi

BB Erzurumspor Altınordu'ya diş geçiremedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig temsilcisi 'u 2-0 mağlup etti.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altınordu ve , Gloria Serenity sahasında karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada Murat Uçar'ın golüyle öne geçen Altınordu, 78. dakikada Kadir Yurttadur'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İzmir temsilcisi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

  1. 7.1.2019 21:17
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