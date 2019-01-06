Mersin BB deplasmanda güldü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi'ni 80-56 yendi.
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Egemen Ercan, Halil Erkoç, Alican Alıcı
İstanbul Üniversitesi: Hande Güven 6, Meltem Topaloğlu, Yasemin Güneş 9, Watkins 12, Fall 4, Feride Şevval Akalan 11, Gülse Uğur 4, Eylül Minez, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6, Şuğranur Hatice Sönmez 4
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Melisa Korkmaz, Melis Talay 9, Walker 15, Cado 10, Marche Anderson 18, Asena Yalçın, Petronyte 15, Burcu Çiğil 7, Avinar Kaya, Gonca Karataş 6
1. Periyot: 16-25
Devre: 28-45
3. Periyot: 38-67
- 6.1.2019 21:17
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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