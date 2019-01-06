Mersin BB deplasmanda güldü
06 Ocak 2019, Pazar
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Mersin BB deplasmanda güldü

Mersin BB deplasmanda güldü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında , 'ni 80-56 yendi.

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Egemen Ercan, Halil Erkoç, Alican Alıcı

: Hande Güven 6, Meltem Topaloğlu, Yasemin Güneş 9, Watkins 12, Fall 4, Feride Şevval Akalan 11, Gülse Uğur 4, Eylül Minez, Ceren Taylan, Kardelen Gezgin 6, Şuğranur Hatice Sönmez 4

: Melisa Korkmaz, Melis Talay 9, Walker 15, Cado 10, Marche Anderson 18, Asena Yalçın, Petronyte 15, Burcu Çiğil 7, Avinar Kaya, Gonca Karataş 6

1. Periyot: 16-25

Devre: 28-45

3. Periyot: 38-67

  1. 6.1.2019 21:17
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