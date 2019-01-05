B.B. Erzurumspor’un yeni başkanı Hüseyin Üneş oldu

B.B. Erzurumspor'un olağanüstü genel kurulu İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede mevcut başkan Mevlüt Doğan aday olmazken yerine tek liste adayı olarak Hüseyin Üneş oldu.



B.B. Erzurumspor'un 390 delegesi sandık başına giderek Hüseyin Üneş ve yönetimini seçti.



B.B. Erzurumspor'un Yeni Başkanı Hüseyin Üneş, Erzurumspor'u hakkettiği yere taşıyacaklarını ifade ederek, "Gerek camiamıza, gerek yeni yönetimimize bugün ki genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu büyük camiaya Allah inşallah bizleri mahcup ettirmez. Takımımızı hakkettiği yere el birliği ile bir an evvel bu mutlulukta, bu şenlikte hakkettiği yere taşımaya çalışacağız" dedi.



B.B. Erzurumspor Eski Başkanı Mevlüt Doğan ise, "Hüseyin başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum. Ben inanıyorum ki B.B. Erzurumspor'umuzu daha yukarıya taşıyacak. Erzurumspor'u Süper Lig'de kalıcı bir takım haline getirecektir. Biz eski yönetim olarak hukukumuz olan bütün herkesten helallik istiyoruz biz herkese hakkımızı helal ediyoruz" şeklinde konuştu.



BB. Erzurumspor'un yeni 17 kişilik yönetimi şu isimlerden oluştu:



Başkan: Hüseyin Üneş

Asıl Üyeler: Ünsal Kıraç, Celil Polat, Lütfi Şahsuvaroğlu, Ahmet Kaya, Özcan Uluğ, Fuat Demir, Avni Akdemir, Hayrettin Aydın, Hulki Aşır, Murat Avcı, Taha Emre Balta, Ömer Düzgün, Mustafa Akbulut, Suat Aydın, Yavuz Güney, Ahmet Dal.



Yedek Üyeler: Muzaffer Şahin, Cemil Amil, Mustafa Sarımermer, Ali Cindilli, Muhyettin Güngen, Paşa Tarhan, Mustafa Koç, Mehmet Mutlu, Ramazan Gezer.