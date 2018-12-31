Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.
Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'nden transfer ettiği Thy'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Metin Barlak, yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.
Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.
Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
- 31.12.2018 14:25
- Güncelleme: 31.12.2018 15:39
- Tatamide Osmangazi rüzgârı
- Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi
- SON DAKİKA: Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! | CANLI İZLE | Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? | Milli Piyango'yu kazanan rakamlar
- Karesispor ligde ilk mağlubiyetini aldı
- Cedric Bakambu Bursaspor ile bağını koparmıyor
- Sosyal medya gündemi (31.12.2018)
- Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!
- Transferde Adem Ljajic sürprizi! Ayrılık... Beşiktaş haberleri...
- Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!
- Galatasaray'da hedef Diagne ve Trezeguet!
-
Sehic uygun rakama gelir
Toplam 1
Yorum
tokatlıtrabzonsporlu çok iyi kaleci alınmalı
-
Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
-
Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.