Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Erzurumspor'da Lennart ile yollar ayrıldı

Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

ekiplerinden , Lennart ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı ekip, sezon başında (Bundesliga) ekiplerinden 'nden ettiği 'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

'un basın sözcüsü Metin Barlak, yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.

Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.

Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

  1. 31.12.2018 14:25
  2. Güncelleme: 31.12.2018 15:39
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