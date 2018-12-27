Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni Orduspor'a kiralandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, genç futbolcusu Osman Şahin'i sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Yeni Orduspor'a kiraladı.
Süper Lig'de ilk yarıyı 16. sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip, yapılacak yeni transferler için kadro derinliği oluşturmak için çalışmalara başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması konusundaki raporu doğrultusunda takımdan ayrılan ilk isim Osman Şahin oldu.
Erzurum temsilcisi genç futbolcu Şahin'i, sezon sonuna kadar TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yeni Orduspor'a kiraladı.
- 27.12.2018 21:08
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni Orduspor'a kiralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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