Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni Orduspor'a kiralandı
27 Aralık 2018, Perşembe
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Erzurumspor'da Yeni Orduspor'a kiralandı

Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni Orduspor'a kiralandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, genç futbolcusu 'i sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Yeni Orduspor'a kiraladı.

'de ilk yarıyı 16. sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip, yapılacak yeni transferler için kadro derinliği oluşturmak için çalışmalara başladı.

Teknik direktör 'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması konusundaki raporu doğrultusunda takımdan ayrılan ilk isim oldu.

Erzurum temsilcisi genç futbolcu Şahin'i, sezon sonuna kadar TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yeni Orduspor'a kiraladı.

  1. 27.12.2018 21:08
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