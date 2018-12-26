B.B. Erzurumspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
26 Aralık 2018, Çarşamba
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B.B. ’da ilk ayrılık gerçekleşti

B.B. Erzurumspor’da ilk ayrılık gerçekleşti

B.B. 'da ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın genç oyuncularından sezon sonuna kadar Orduspor’a kiralandı.

'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması talimatı üzerine B.B. 'da ilk kiralık gönderilen futbolcu oldu. 20 yaşındaki oyuncu ligin ilk devresinde 2 , 2 de maçı olmak üzere 4 karşılaşmada 186 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti.

  1. 26.12.2018 12:25
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:10
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