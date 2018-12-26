B.B. Erzurumspor’da ilk ayrılık gerçekleşti

Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması talimatı üzerine B.B. Erzurumspor'da ilk kiralık gönderilen futbolcu Osman Şahin oldu. 20 yaşındaki oyuncu ligin ilk devresinde 2 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 4 karşılaşmada 186 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti.