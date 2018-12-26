B.B. Erzurumspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
B.B. Erzurumspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın genç oyuncularından Osman Şahin sezon sonuna kadar Orduspor’a kiralandı.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması talimatı üzerine B.B. Erzurumspor'da ilk kiralık gönderilen futbolcu Osman Şahin oldu. 20 yaşındaki oyuncu ligin ilk devresinde 2 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 4 karşılaşmada 186 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti.
- 26.12.2018 12:25
- Güncelleme: 26.12.2018 15:10
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Savic gelmeye hazır
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Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
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Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
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Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
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Rodallega teklif bekliyor
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şimal yıldızı güle güle !!!
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