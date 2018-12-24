Ne Dadaş ne Kayseri

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Kayseri'de, 14'te Kravets'in vuruşunu Sehic çeldi. Sarı-kırmızılılar, 32'de Sapunaru ile öne geçti. Gol sonrası yaşanan gerginlikte hakem Hüseyin Göçek, VAR'dan 4 oyuncuya sarı kart gösterdi. Dadaş, 45+4'te Taylan'la eşitliği sağladı. 2. yarıda da sonuç değişmedi ve taraflar 1 puana razı oldu. Mavi-beyazlılar üst üste 2. kez berabere kalırken, Hikmet Karaman'la 2 lig, 2 kupa maçını kazanan Kayseri, yeni teknik direktörüyle ilk kez 1 puanla tanıştı.



'BİTİRİCİLİKTE SIKINTIMIZ VAR'

Erzurum teknik direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor karşısında gol yollarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Özdilek, "Bitiricilik anlamında sıkıntımız var. Devre arası transferler olacak, elbette gidecekler de olacak" dedi.



'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU'

Kayseri'de Teknik Direktör Hikmet Karaman, farklı bir maç yaşadıklarını ifade etti. Tecrübeli hoca, "Maçı 2-3 bölüme ayırabiliriz. Biz golü bulduk. 1-1 içeri girdik. Son bölümde kaybedebilirdik. Zor bir deplasman oldu" diye konuştu.