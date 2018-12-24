Ne Dadaş ne Kayseri
Alt sıraları ilgilendiren maçta, Sapunaru ile öne geçen Kayserispor, Taylan’a engel olamadı.
Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. Kayseri'de, 14'te Kravets'in vuruşunu Sehic çeldi. Sarı-kırmızılılar, 32'de Sapunaru ile öne geçti. Gol sonrası yaşanan gerginlikte hakem Hüseyin Göçek, VAR'dan 4 oyuncuya sarı kart gösterdi. Dadaş, 45+4'te Taylan'la eşitliği sağladı. 2. yarıda da sonuç değişmedi ve taraflar 1 puana razı oldu. Mavi-beyazlılar üst üste 2. kez berabere kalırken, Hikmet Karaman'la 2 lig, 2 kupa maçını kazanan Kayseri, yeni teknik direktörüyle ilk kez 1 puanla tanıştı.
'BİTİRİCİLİKTE SIKINTIMIZ VAR'
Erzurum teknik direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor karşısında gol yollarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Özdilek, "Bitiricilik anlamında sıkıntımız var. Devre arası transferler olacak, elbette gidecekler de olacak" dedi.
'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU'
Kayseri'de Teknik Direktör Hikmet Karaman, farklı bir maç yaşadıklarını ifade etti. Tecrübeli hoca, "Maçı 2-3 bölüme ayırabiliriz. Biz golü bulduk. 1-1 içeri girdik. Son bölümde kaybedebilirdik. Zor bir deplasman oldu" diye konuştu.
- 24.12.2018
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
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Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
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Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
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