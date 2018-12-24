Ne Dadaş ne Kayseri – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ne Dadaş ne

Ne Dadaş ne Kayseri

Alt sıraları ilgilendiren maçta, Sapunaru ile öne geçen , Taylan’a engel olamadı.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. 'de, 14'te Kravets'in vuruşunu Sehic çeldi. Sarı-kırmızılılar, 32'de Sapunaru ile öne geçti. Gol sonrası yaşanan gerginlikte hakem , VAR'dan 4 oyuncuya sarı kart gösterdi. Dadaş, 45+4'te Taylan'la eşitliği sağladı. 2. yarıda da sonuç değişmedi ve taraflar 1 puana razı oldu. Mavi-beyazlılar üst üste 2. kez berabere kalırken, 'la 2 lig, 2 kupa maçını kazanan Kayseri, yeni teknik direktörüyle ilk kez 1 puanla tanıştı.

'BİTİRİCİLİKTE SIKINTIMIZ VAR'
teknik direktörü , karşısında gol yollarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Özdilek, "Bitiricilik anlamında sıkıntımız var. Devre arası transferler olacak, elbette gidecekler de olacak" dedi.

'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU'
Kayseri'de Hikmet Karaman, farklı bir maç yaşadıklarını ifade etti. Tecrübeli hoca, "Maçı 2-3 bölüme ayırabiliriz. Biz golü bulduk. 1-1 içeri girdik. Son bölümde kaybedebilirdik. Zor bir deplasman oldu" diye konuştu.

  1. 24.12.2018
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