Mehmet Özdilek hedeflerini açıkladı!

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin geride kalan haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk yarısında çok kötü bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.

"Fenerbahçe maçında 2-0'dan geri dönüş moral ve motivasyon anlamında çok önemliydi." diyen Özdilek, "Oyuncularıma özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz için teşekkür ediyorum. Bu maçın ilk yarısında kendi kişiliğimiz ve kimliğimizden çok uzak bir görüntü sergiledik. İkinci yarı tam tersi oldu. Neler yapması gerektiğini bilen bir takım kimliğiyle 40 bin seyirci önünde bu skoru yakalamak hem camia hem de takım adına çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜSABAKA"

Özdilek, deplasmanda Fenerbahçe'den aldıkları bir puanın değer bulması için Kayserispor maçından da galibiyetle ayrılmaları gerektiğini aktardı.

Rakiplerinin son iki lig maçını kazandığını anımsatan Özdilek, şunları kaydetti:

"Devre arasına 18 puanla girmek bizi çok mutlu edecektir. Puansal anlamda çok büyük farklar yok. Çok enteresan bir lig yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi evimizdeki müsabakaları galibiyetle kapatmak çok kıymetli. Hoca değişiminden sonra rakibin ivmesi iyi ama rakipten çok bizim sahada yapacaklarımız ön plana çıkacak. Bunun için hazırlıklıyız. Kazandığımız zaman puan cetvelinde rakibin üstünde olacağımız aşikar. Olmazsa olmaz bir müsabaka oynayacağız. Devre arasına sağlıklı ve kazanarak, moralli girmek istiyoruz. Bizim için çok önemli bir müsabaka."

"ACKA, ÇOK DOĞRU BİR DURUŞ SERGİLEMEDİ"

Mehmet Özdilek, takımda Khubulov'un sakat, Egemen Korkmaz'ın da cezalı olduğunu, savunma oyuncusu Acka'nın ise alacaklarını gerekçe göstererek şehri terk ettiğini belirtti.

Kayserispor maçı öncesi savunmadaki eksiklere dikkati çeken Özdilek, şöyle konuştu:

"Acka, çok doğru bir duruş sergilemedi. Alacaklarıyla alakalı haklı mıdır, haklıdır. Biz ona 'İlk yarının sonuna kadar kal.' dedik. Sonra herkes istediğini yapabilir. Konuştuğumuz meblağlar, çok komik meblağlar. Maalesef arkadaşları ile takımına o sağduyulu ve kişilikli duruşu gösteremedi. O mevkide Egemen'in de cezalı olması bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Ancak yapacak bir şey yok. Her şerden bir hayır doğar. Biz 11'e 11 çıkıp işimizi yapacağız."

Özdilek, ara transfer döneminde takıma katmayı planladıkları oyuncular olduğunu dile getirerek, "Görüştüklerimiz var ama getirmek kolay değil. 5 veya 6 futbolcu, bakacağız artık. Transfer yapacağız, yapmalıyız. Yoksa böyle birbirimize bakarız." değerlendirmesinde bulundu.