Fırsatı kaçırdık – Fotomaç – 19 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Fırsatı kaçırdık

Fırsatı kaçırdık

’un Başkanı , 10 dakika daha olsa ’yi mağlup edeceklerini ifade etti.

deplasmanında 2-0'dan gelerek son dakikada beraberliği kurtaran BB Erzurumspor'da, Başkan iddialı konuştu. İki takım için de sıkıntılı bir maç olduğunu belirten Doğan, "İlk yarıda atmosfer belki futbolcularımızı olumsuz etkiledi. Ama hocamız devre arasında gerekli değişiklikleri yaparak takıma başka bir hüviyet kazandırdı. Eğer 10 dakika daha olsa F.Bahçe'yi mağlup edebilirdik" dedi.

THY'DEN SiFTAH
'un W. Bremen'den kadrosuna kattığı Lennart ; ilk golünü F.Bahçe'ye attı. 26 yaşındaki golcü, ilk 10 maçında ağları sarsamamıştı. Diğer golcüleri Sunu ve Munsy ise suskunluğunu bozamadı
  1. 19.12.2018
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