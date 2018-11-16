Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
BB Erzurumspor'da savunma oyuncusu Jasmin Trtovac ile yollar ayrıldı.
BB Erzurumspor, 31 yaşındaki Sırp stoperin ayrılığıyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Jasmin Trtovac ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."
Trtovac, Romanya'nın Gaz Metan takımından 2017 yılında BB Erzurumspor'a transfer olmuştu. Erzurum temsilcisi 1. Lig'de mücadele ederken 32 resmi maçta sahaya çıkan Sırp stoper, bu sezon ise 2 kez Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadı, Süper Lig'de ise hiç forma giyemedi.
- 16.11.2018 16:55
- Güncelleme: 16.11.2018 17:21
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Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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