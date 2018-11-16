Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ekibinde flaş ayrılık!

    Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

    BB Erzurumspor'da savunma oyuncusu Jasmin Trtovac ile yollar ayrıldı.

    BB Erzurumspor, 31 yaşındaki Sırp stoperin ayrılığıyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

    "Jasmin Trtovac ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."

    Trtovac, Romanya'nın Gaz Metan takımından 2017 yılında BB Erzurumspor'a transfer olmuştu. Erzurum temsilcisi 1. Lig'de mücadele ederken 32 resmi maçta sahaya çıkan Sırp stoper, bu sezon ise 2 kez Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadı, 'de ise hiç forma giyemedi.

    1. 16.11.2018 16:55
    2. Güncelleme: 16.11.2018 17:21
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