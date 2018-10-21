‘Puan için gideceğiz’ – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    için gideceğiz’

    ‘Puan için gideceğiz’

    Ligde yarın 'a konuk olacak 'da teknik direktör , zor bir maça çıkacaklarnı söyledi.

    Ligde yarın 'a konuk olacak 'da teknik direktör , zor bir maça çıkacaklarnı söyledi. "Rakibimiz son haftalarda çok formda" diyen Özdilek, "Buna rağmen peşindeyiz. Umarım istediğimiz bir sonuç alırız" ifadesini kullandı.

    1. 21.10.2018
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