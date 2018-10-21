Ligde yarın Trabzon'a konuk olacak BB Erzurum'da teknik direktör Mehmet Özdilek, zor bir maça çıkacaklarnı söyledi. "Rakibimiz son haftalarda çok formda" diyen Özdilek, "Buna rağmen puan peşindeyiz. Umarım istediğimiz bir sonuç alırız" ifadesini kullandı.