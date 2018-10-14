Sıra Trabzon'da! – Fotomaç – 14 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Sıra Trabzon'da!

    Sıra Trabzon'da!

    Erzurumspor teknik direktörü , “’a endekslendik. Her maçı alabilecek potansiyelimiz var” diyerek rakiplerine gözdağı verdi

    Yeni Teknik Direktörü yönetiminde Alanya'yı 1-0 yenerek ilk galibiyetini Erzurumspor'da, gözler maçına çevrildi. Moral bulduklarını dile getiren mavi-beyazlı ekibin hocası Özdilek, " arası bizim için olumlu oldu. Trabzonspor'a endekslendik. Her maçı alacak potansiyelimiz var. Rakibimiz iyi durumda fakat kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

    EKSİKLER DÖNÜYOR
    Sakatlığı bulunan oyuncular hakkında da bilgi veren Özdilek, "Sefa milli takımda sakatlanmıştı durumunda gelişme yok. Uzun zamandır sakat olan Hubulov ve Egemen'in takımla çalışmaya başlaması sevindirici oldu. Tabii ki Hubulov'un sakatlığı çok uzun sürdüğü için biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Erhan, önümüzdeki hafta aramızda olacak. Munsy'nin de gözle ilgili olan sıkıntısını takip ediyoruz" dedi.

    1. 14.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sıra Trabzon'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN