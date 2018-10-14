Sıra Trabzon'da!
Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, “Trabzonspor’a endekslendik. Her maçı alabilecek potansiyelimiz var” diyerek rakiplerine gözdağı verdi
Yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde Alanya'yı 1-0 yenerek ilk galibiyetini Erzurumspor'da, gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Moral bulduklarını dile getiren mavi-beyazlı ekibin hocası Özdilek, "Milli takım arası bizim için olumlu oldu. Trabzonspor'a endekslendik. Her maçı alacak potansiyelimiz var. Rakibimiz iyi durumda fakat kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.
EKSİKLER DÖNÜYOR
Sakatlığı bulunan oyuncular hakkında da bilgi veren Özdilek, "Sefa milli takımda sakatlanmıştı durumunda gelişme yok. Uzun zamandır sakat olan Hubulov ve Egemen'in takımla çalışmaya başlaması sevindirici oldu. Tabii ki Hubulov'un sakatlığı çok uzun sürdüğü için biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Erhan, önümüzdeki hafta aramızda olacak. Munsy'nin de gözle ilgili olan sıkıntısını takip ediyoruz" dedi.
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