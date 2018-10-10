Erzurumspor hazır kıta – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    hazır kıta

    Erzurumspor hazır kıta
    Sahasında Alanyaspor'u yenerek ligde galibiyetle tanışan 'da keyifler yerinde. Yeni teknik direktör Şifo Mehmet ile ilk galibiyetine imza atan Dadaş'ta gözler deplasmanına çevrildi. Mavi-beyazlılar, güçlü rakiplerinden de puan almak için milli arada sıkı çalışacak.
    1. 10.10.2018
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