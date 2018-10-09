Erzurum’da fikstür keyfi – Fotomaç – 09 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ’da fikstür keyfi

    <a href="/index/erzurum?id=99a8db6f-7986-4755-83f7-a77be6755b78" class="" rel="tag">Erzurum</a>’da fikstür keyfi
    Ligde ilk galibiyetini karşısında alan Erzurumspor, 4 Büyükler'den ve 'la oynadı ve milli aradan sonra deplasmanında boy gösterecek. ile de 16. haftada 'de karşılaşacak Dadaş, bu maça kadar maksimum puanı kazanmak istiyor.
    1. 9.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da fikstür keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN