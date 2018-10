Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hedeflerinin ligde kalan 10 maçtan alabilecekleri en fazla puanı almak olduğunu söyledi. Geride kalan 7 maçta takımla ilgili istatistikleri incelediğini, iyi sonuçların yanı sıra kötü istatistiklerin de olduğunu belirten Özdilek, "İstatistikleri paylaşmak istemiyorum. İstatistiksel anlamda iyi görünen takımda ciddi zafiyetler var. Bunları daha iyi hale getirmek istiyoruz. Kazanma odaklı oynayacağız. Her rakibe farklı oynayacak, kazanamasak bile nasıl kaybetmeyiz diye düşünüp bunu uygulayarak hafta sonunu o şekilde çıkacağız" dedi.

Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesinin feshinden sonra B.B. Erzurumspor'la anlaşan teknik direktör Mehmet Özdilek, basın toplantısı düzenledi. Basın Sözcüsü Metin Barlak, Sportif Direktör Zafer Demir'le birlikte kulüp binasında takımla ilgili düşünceleri ve ilk yarıdaki hedeflerini anlatan Özdilek, takımın doğaçlama oyununu taktiksel bir anlayışa taşımak istediklerini söyledi.

Takımda çok yetenekli oyuncuların yanı sıra kafalarda soru işaretleri olan oyuncular bulunduğunu ifade eden Özdilek, B.B. Erzurumspor'un kalan 7 haftada Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray gibi kalburüstü takımlarla oynadığını vurguladı.

Teknik direktör olarak 11 yıldan bu yana gittiği her takımı bu seviyeden aldığını hatırlatan Özdilek, "Bu ortamlara alışkın adamım. Camia olarak telaşe girmeden sakin durmak çok önemli. Dik durmak çok önemli. Köprünün altından daha çok sular akar. Daha 27 hafta var, ortada 81 puan var. Büyük bir puan baremi var. Bulunduğumuz yerden hoşnut değiliz, şehir olarak camia olarak teknik adam olarak hoşnut değiliz" dedi.

Taraftarın takımın itici gücü olduğunu belirten Özdilek, hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. B.B. Erzurumspor'un evinde oynadığı her maçın favorisi olduğunu ifade eden Özdilek, "İlk devrenin bitimine kadar 10 maç var. 6 maçı içerde oynayacağız. Hepsini kazanabilir miyiz? Potansiyelimiz var. Onun için bir şeyin kaybolmadığı mesajını veriyorum. Öldük, bittik, mahvolduk düşüncesi bizi başka tarafa götürür. Eksiklerimiz var, dün itibariyle çalışmaya başladık. Oyuncuların genel izlenimleri olumlu. Dolayısıyla inanmasam zaten burada olma şansım yoktu. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanları alıp devre arasında nokta diyebileceğimiz oyuncuları bünyemize katacağız. Önemli bir laf var, 'lige nasıl başladığınız önemli değil, nasıl bitirdiğiniz önemli.' Bitirmek için önümüzde uzun bir yol var. Her maça tek tek bakacağız, yoğunlaşacağız. Bu hafta kendi evimizde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor olmazsa olmazlarımızdan. Ligde her maç çok kıymetli her bir puan çok değerli. Telaşa kapılmadan sakin kalarak bütünlüğü sağlayarak aynı hedefe odaklayabilirsek işin içinden çıkabileceğimizi açık net ifade ediyorum" diye konuştu.

Ligdeki puan farkının önemli olmadığını ifade eden Özdilek, Alanyaspor maçını kazanarak milli takım arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. B.B. Erzurumspor'un teklifini kabul ederken tereddüdü olmadığını vurgulayan Özdilek, şunları ifade etti:

"Dediğim gibi bu süreçlere çok alışık biriyim. Bu süreçleri 11 yıldır yöneten biriyim. Ekibimize inanıyorum. 1800 rakımın çok önemli olduğunu biliyorum. Bizim enerjimizle birlikte takımın ofansif oynayacağını söyleyebilirim. Çalışarak, bunu ileriye taşımamız gerekiyor. Bu haftadan sonra 15 günlük ara var. Ortaya daha net bir şey çıkacaktır. Değişikliği bu hafta itibariyle hissedeceksiniz. Alanyaspor toparladı, etkili oyuncuları var. Bakıldığında bizim de etkili oyuncularımız var ve önemli olan bunları doğru kullanabilmek. Niyetimiz ve arzumuzda sıkıntı yok. Bunu yukarıya taşıyacağız. Heyecanla, coşkuyla daha sakin ve sabırlı oynamayı öğrenmemiz gerekiyor."

Her maça göre hikayeleri olacağını belirten Özdilek, puan kaybetme lüksü bulunmadığını anlattı. Kazanmaya odaklanacaklarını ifade eden Özdilek, "Kazanmaya odaklanırken de heyecan ve coşkumuzu telaşla birleştirmeyeceğiz. Bunu telaşla birleştirirsek geri dönüşü sıkıntı olur. Sakin ve sabırlı onamayı öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

Erzurumspor'un iyi futbol oynadığını söylediklerini ancak istatistiklerin bunu doğrulamadığını vurgulayan Özdilek, "Erzurum iyi futbol oynuyor diyorlar ama istatistikler yalan söylemez. Yapamadığımız çok şeyler var. Hem bireysel hem de takım bütünlüğü olarak kötü olduğumuz istatistikleri iyi hale getirmemiz lazım. Üçüncü bölgede işi bitirme anlamında sorunumuz var. Üretmede sonuçlandırma yok. Sonuçlandıramıyorsanız hata yapıyorsunuz demek. Geliştirmemiz gereken çok şey var. İstatistikleri paylaşmak istemiyorum. İyi görünen taraflarımız olduğu gibi takımda ciddi zafiyetler var. Bunları daha iyi hale getirmek istiyoruz. Kazanma odaklı oynayacağız. Her rakibe farklı oynayarak kazanmaya çalışacağız. Doğaçlamadan çok beynimizle ve birlikte oynamayı sahaya yansıtmaya çalışacağız. İstatistiksel anlamda iyi görünen takımda ciddi zafiyetler var ve bunları daha iyi hale getirmek istiyoruz. Kazanma odaklı oynayacağız. Her rakibe farklı oynayarak çalışacağız. Nasıl kaybetmeyiz bunu uygulayıp hafta sonu o şekilde çıkacağız. Bir çok şeyin değiştiğinin sinyalini alacaksınız. Tek tek bakacağız her maça. Kendi bulunduğumuz konumu iyi analiz yapacağız, rakibi iyi analiz edeceğiz. Rakibin, güçlü zaaf yönlerini oyunculara aktaracağız" diye konuştu.

ÖZER'İ KAYBETMEK İSTEMEM

Galatasaray maçı öncesi kampı terk eden Özer Hurmacı ile ilgili de değerlendirmede bulunan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Çağırdım, kendisi kulübün profesyonel oyuncusu. Galatasaray maçından önceki programa karışmadım. Galatasaray maçından sonra programı biz belirledik, maçtan sonra pazartesi gününe kadar izin vardı. Bu süreçte izin verdiniz mi zor toparlarsınız. Biz izinleri kaldırdık, maçtan sonra birlikte olalım istedik. Özer'in durumunu biliyorsunuz, maçtan önce yaptığı durum var, doğru olmadığını ifade etti, özür diledi. Bunu yönetim kurulunda konuşacaklar sanıyorum. .Ben hiçbir oyuncuyu kaybetmekten yana değilim. Astık kestik demek kolay, Özer gibi oyuncuya ihtiyacımız var, O'nun da performansını üste çıkaracağına inanıyorum. Bunun cezai müeyyidesi vardır. Kulüp bunu kesecektir. Özer'in burada olmasını istiyorum. Kadro planlamasında eksik var. Özer gibi tecrübeli oyuncuyu kaybetmek gibi lüksümüz yok. O da doğru olmadığın kabul ediyor" dedi.

B.B. Erzurumspor'la anlaşan Mehmet Özdilek için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Kulüp Bakanı Mevlüt Doğan, yollarını ayırdıkları Mehmet Altıparmak'a hizmetleri için teşekkür etti. Yeni bir kan değişikliği ihtiyacının hasıl olduğunu ifade eden Doğan, "Bugün itibariyle gerek futbolculuk hayatında gerekse teknik direktörlük kariyeri başarıyla dolu olan hocamız olan Mehmet Özdilek'le anlaştık. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Siz de taraftarlarımız da inansın. Çıkış noktamız bu hafta itibariyle olacak. Ligde kalıcı bir takım olacağız" diye konuştu.