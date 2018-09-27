Erzurum'da Şifo sesleri!
Ligde galibiyeti olmayan, son olarak 85 dakika 10 kişi oynayan Ankaragücü’ne kaybeden mavi-beyazlılar, geçen sezon Konya’yı çalıştıran tecrübeli hocayı seçti
Yaşanan bu gelişmelerin ardından hoca arayışlarına başlayan mavi-beyazlı kurmaylar, 3 isim de fikir birliği sağladı. Sergen Yalçın, Ümit Özat ve Mehmet Özdilek'i gündemine alan Dadaş'ın, Şifo Mehmet'le anlaşmak üzere olduğu bildirildi. Başkan Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti. 52 yaşındaki Mehmet Özdilek, geçen sezon Konyaspor'da görev yapmıştı.
Futbol iyi ama sonuç yok
ERZURUMSPOR'DAN gönderilen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, FutbolArena'ya ayrılık sürecini anlattı. Altıparmak, "Yönetim, ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğumuzu, ama 2 puanın kendileri için problem olduğunu ifade etti. Hem taraftarın hem de şehrin çok üzerlerine geldiklerini söylediler" dedi.
14 YILDA 6 TAKIM
SÜPER Lig'de Geçen sezon 10. haftada Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve gelen Mehmet Özdilek, 24. haftada Konya'daki Y.Malatyaspor yenilgisi sonrasında yeşil-beyazlılarla yolları ayrılmıştı. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan Şifo Mehmet, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Ç.Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve son olarak Konyaspor'da teknik adamlık görevinde bulundu.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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