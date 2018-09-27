Erzurum'da Şifo sesleri! – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'da Şifo sesleri!

    <a href="/index/erzurum?id=99a8db6f-7986-4755-83f7-a77be6755b78" class="" rel="tag">Erzurum</a>'da Şifo sesleri!

    Ligde galibiyeti olmayan, son olarak 85 dakika 10 kişi oynayan Ankaragücü’ne kaybeden mavi-beyazlılar, geçen sezon Konya’yı çalıştıran tecrübeli hocayı seçti

    SPOR Toto 'in yeni ekibi Erzurumspor, kötü gidişatın faturasını teknik heyet kesti. Son olarak geçtiğimiz hafta ligde sahasında 85 dakika 10 kişi oynayan Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, takımı Spor Toto 'e çıkartan 'la yollarını ayırma kararı aldı. Altıparmak yönetiminde 'de oynadığı 6 karşılaşmada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Erzurumspor, 4 yenilgi, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından hoca arayışlarına başlayan mavi-beyazlı kurmaylar, 3 isim de fikir birliği sağladı. , ve 'i gündemine alan Dadaş'ın, 'le anlaşmak üzere olduğu bildirildi. Başkan Mevlüt Doğan, ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti. 52 yaşındaki , geçen sezon 'da görev yapmıştı.

    Futbol iyi ama sonuç yok
    ERZURUMSPOR'DAN gönderilen Teknik Direktör , FutbolArena'ya ayrılık sürecini anlattı. Altıparmak, "Yönetim, ligin en iyi oynayan takımı olduğumuzu, ama 2 puanın kendileri için problem olduğunu ifade etti. Hem taraftarın hem de şehrin çok üzerlerine geldiklerini söylediler" dedi.

    14 YILDA 6 TAKIM
    SÜPER Lig'de Geçen sezon 10. haftada 'da 'ın yerine göreve gelen Mehmet Özdilek, 24. haftada Konya'daki Y.Malatyaspor yenilgisi sonrasında yeşil-beyazlılarla yolları ayrılmıştı. 'ın efsane isimlerinden olan , daha önce Malatyaspor, , , Ç.Rizespor, Erciyesspor ve son olarak 'da teknik adamlık görevinde bulundu.
    1. 27.9.2018
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