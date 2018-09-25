B.B. Erzurumspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Erzurumspor, Ankara Demirspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçı için hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor, Ankara Demirspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçı için hazırlıklarını yaptığı son antrenman ile tamamladı.
Henüz istediği galibiyete ulaşamamış olan B.B. Erzurumspor galibiyet alıp motivasyon kazanmak için Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor.
Antrenmanda hırsla çalışan futbolcular ise galibiyete hazır gözüküyor.
Ankara Demirspor karşılaşmasını kazanıp motivasyon kazanmak istediklerini ve Galatasaray karşılaşmasını ligdeki yükseliş maçı olarak gördüklerini söyleyen B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ziraat Türkiye Kupası'na Ankara Demirspor galibiyetiyle başlayıp motivasyon kazanmak istiyoruz. İyi futbol oynuyoruz ama galibiyet golünü atamıyoruz. Bu yönde ekstradan gol çalışmaları yapıyoruz. Galatasaray, Akhisarspor'a kaybettiği mücadelenin hırsını bizden çıkarmaya çalışacaktır. Biz de Süper Lig'deki yükseliş maçımızı Galatasaray galibiyetiyle yapmak için hazırlanacağız" dedi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan ve düz koşu yaparak ısınma çalışmalarını tamamlayan B.B. Erzurumspor, 5'e 2 pas çalışmasından sonra çift kale maç yaptı. B.B. Erzurumspor gol çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.
- 25.9.2018 10:25
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 4
Yorum
bjk advers Butakımda senin ve Oğuzhan gibi futbola bir zerre kadar akıl katamayan futbolcular varken buraya kazanmaya gelmiştik laflarını daha çok duya
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Ersun Yanal İstanbul’da
Toplam 1
Yorum
FB 1907 NE ERSUNU GELSİN AYKUT A VERİN TAKIMI İSTEDİĞİ ÜÇ TRANSFERİ YAPIN SONRA İZLEYİN NELER OLUYOR
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Şenol Güneş: Diri Ljajic'ten beklentimi bulamadım
Toplam 11
Yorum
bjk advers OYNATTIĞIN SAÇMA SAPAN FUTBOLDAN SONRA ARTIK AÇIKLAMALARINDA DA SAÇMALAMAYA BAŞLAMIŞSIN ELİNDE LJAJİC VARKEN OĞUZHAN OYNUYOR YA ! HAYRET !
B.B. Erzurumspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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