Erzurumspor, Ankara Demirspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçı için hazırlıklarını tamamladı.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    B.B. Erzurumspor, maçı hazırlıklarını tamamladı

    B.B. Erzurumspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Erzurumspor, ile oynayacağı 3. Eleme Turu maçı için hazırlıklarını tamamladı.

    Erzurumspor, ile oynayacağı 3. Eleme Turu maçı için hazırlıklarını yaptığı son antrenman ile tamamladı.
    Henüz istediği galibiyete ulaşamamış olan B.B. Erzurumspor galibiyet alıp motivasyon kazanmak için Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor.

    Antrenmanda hırsla çalışan futbolcular ise galibiyete hazır gözüküyor.
    Ankara Demirspor karşılaşmasını kazanıp motivasyon kazanmak istediklerini ve karşılaşmasını ligdeki yükseliş maçı olarak gördüklerini söyleyen B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ziraat Türkiye Kupası'na Ankara Demirspor galibiyetiyle başlayıp motivasyon kazanmak istiyoruz. İyi futbol oynuyoruz ama galibiyet golünü atamıyoruz. Bu yönde ekstradan gol çalışmaları yapıyoruz. Galatasaray, Akhisarspor'a kaybettiği mücadelenin hırsını bizden çıkarmaya çalışacaktır. Biz de 'deki yükseliş maçımızı Galatasaray galibiyetiyle yapmak için hazırlanacağız" dedi.

    Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan ve düz koşu yaparak ısınma çalışmalarını tamamlayan B.B. Erzurumspor, 5'e 2 pas çalışmasından sonra çift kale maç yaptı. B.B. Erzurumspor gol çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

    1. 25.9.2018 10:25
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