Erzurum sıkı hazırlanıyor

Sivas'tan 1 puanla dönen Erzurum, evindeki Ankaragücü hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Başkent ekibi karşısında ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak isteyen Dadaş'ta sakat olan genç orta saha Sefa Akgün dışında tüm futbolcular idmanda yer aldı.