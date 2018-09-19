Erzurum sıkı hazırlanıyor – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Erzurum sıkı hazırlanıyor

    Erzurum sıkı hazırlanıyor

    'tan 1 puanla dönen Erzurum, evindeki Ankaragücü hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

    'tan 1 puanla dönen Erzurum, evindeki Ankaragücü hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Başkent ekibi karşısında ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak isteyen Dadaş'ta sakat olan genç orta saha Sefa Akgün dışında tüm futbolcular idmanda yer aldı.

    1. 19.9.2018
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