Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Alman golcü – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'a Alman golcü

    <a href="/index/buyuksehir-belediye-erzurumspor?id=4a348b1a-8e00-4904-beee-6a6b4c551b78" class="" rel="tag">Büyükşehir Belediye Erzurumspor</a>'a Alman golcü

    Spor takımlarından , (Bundesliga) ekibi 'den 26 yaşındaki forvet 'yi etti.

    Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Alman futbolcu, kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Törende konuşan kulüp başkanı Mevlüt Doğan, takıma çok faydasının olacağını düşündükleri bir gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Bir forvet daha edeceklerini aktaran Doğan, kulüple ilgili bazı gelişmelerin yaşandığını ve bunu gelecek günlerde basınla paylaşacaklarını kaydetti.

    Kulüp asbaşkanı Ünsal Kıraç ise 'ye Erzurum'un yaz, kış ayrı güzellikte olduğunu anlattıklarını söyledi.

    'nin müsabakalardaki koşu mesafesine dikkati çeken Kıraç, "Biz de zaten daha çok top gelsin de vurayım tipinde bir santrfordan ziyade hem defansif hem de ofansif oynayan futbolcu istiyorduk. Lennart Thy de hem defansif hem de ofansif yönü güçlü bir futbolcu. Erzurumspor olarak kendisinden çok faydalanacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

    Lennart Thy de Süper Ligi yakından takip ettiğini aktardı.

    Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Lennart Thy, "İlk idmana çıktığımda seyircinin, taraftarın büyük bir beklenti içerisinde olduğunu hissettim. Elimden geldiği kadar gol atmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

    1. 23.7.2018 17:28
    2. Güncelleme: 23.7.2018 17:30
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