B.B. Erzurumspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    B.B. Erzurumspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

    B.B. Erzurumspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

    B.B. Erzurumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 günlük ikinci etap kamp çalışmasına Palandöken’de başladı.

    'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmasına Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde başladı. Taraftarların sevgi gösterileri ve 'Şampiyon Erzurumspor' tezahüratlarıyla karşılanan mavi-beyazlıların Teknik Direktör nezaretinde yaptığı antrenman, düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma ve taktiksel ağırlıklı çift kale minyatür maç şeklinde gerçekleşti.


    Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Mehmet Altıparmak, "'ndaki kampımızın ardından eksik 4-5 oyuncumuz var. Bir an önce bu transferleri tamamlayarak 25 gün sonra oynayacağımız maçına hazır olarak başlayacağız. Çalışmalarımızı sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman olarak sürdüreceğiz. isimlerini söylemek istemiyorum. Burada transfer yapmak istediğimiz isimlerin medyada yer alması nedeniyle genelde 5-6 oyuncumuzu kaybettik. Bu haberlerle fiyatlar artıyor. Zamanız çok dar, mali yönden de bakmak istiyoruz. Fiyatlar çok yüksek olduğu için maalesef bazı oyuncuları da alamıyoruz. İnşallah tamamlanacak kadromuzla lige iyi bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

    1. 20.7.2018 10:01
    2. Güncelleme: 20.7.2018 10:26
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