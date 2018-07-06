Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor Özer Hurmacı'yı kadrosuna kattı
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Erzurumspor'da

    Özer Hurmacı BB Erzurumspor'da

    'in yeni ekiplerinden Erzurumspor 'yı kadrosuna kattı

    'in yeni ekiplerinden ERzurumspor, ile her konuda anlaşma sağladı.
    1. 6.7.2018 16:00
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