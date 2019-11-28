Istanbul giant Beşiktaş shook hands with Dutch scout leader Sjaak Swart. From now on, 81 year old scout known as Mr. Ajax will be taking lead on searching for young talents.
Highly experienced scout will look for any talented youth and lead them to the Black Eagles.
Beşiktaş Club Football Branch Executive Erdal Torunoğulları is the one to seal the deal with Sjaak .Swart, after holding a meeting with Mr. Ajax in Netherlands couple of days ago.
"Sjaak Seaart aka M. Ajax... We had a deep conversation about football. It was a delight to listen to his experience that comes with his 81 years and his innovative ideas." Torunoğulları said.
Swaart, who will make sweeps for talented younglings will also be responsible for handing reports to head coach, Abdullah Avcı.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 19:23
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Beşikaş appoints Mr. Ajax as scout haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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