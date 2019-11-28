Beşikaş appoints Mr. Ajax as scout - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Beşikaş appoints . as scout

Beşikaş appoints Mr. Ajax as scout

Istanbul giant shook hands with Dutch scout leader . From now on, 81 year old scout known as . will be taking lead on searching for young talents.

Highly experienced scout will look for any talented youth and lead them to the Black Eagles.

Club Football Branch Executive Erdal is the one to seal the deal with ., after holding a meeting with . in Netherlands couple of days ago.

"Sjaak Seaart aka M. Ajax... We had a deep conversation about football. It was a delight to listen to his experience that comes with his 81 years and his innovative ideas." Torunoğulları said.

Swaart, who will make sweeps for talented younglings will also be responsible for handing reports to head coach, .

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 19:23
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