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30 Ağustos 2020, Pazar
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wins Turkish horse race

Call To Victory wins Turkish horse race

Winner jockey Ahmet Celik finishes race in 2.30.18

Jockey Ahmet Celik won Turkey's prestigious horse race on Sunday with racehorse .

Eighteen horses participated for the winning price of 2.95 million Turkish liras ($400,000) in the Gazi Race.

Call To Victory finished the 2,400-meter grass track in 2.30.18 at the Veliefendi race course in Istanbul.

Lord Of Game came second at 2.30.55, while Kingsman was third finishing at 2.31.24.

The race has been run in honor of the Turkish Republic's founder Ataturk since 1927.

It took place without spectators due to coronavirus measures.

  1. 30.08.2020
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