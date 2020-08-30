Call To Victory wins Turkish horse race
Winner jockey Ahmet Celik finishes race in 2.30.18
Jockey Ahmet Celik won Turkey's prestigious horse race on Sunday with racehorse Call To Victory.
Eighteen horses participated for the winning price of 2.95 million Turkish liras ($400,000) in the Gazi Race.
Call To Victory finished the 2,400-meter grass track in 2.30.18 at the Veliefendi race course in Istanbul.
Lord Of Game came second at 2.30.55, while Kingsman was third finishing at 2.31.24.
The race has been run in honor of the Turkish Republic's founder Mustafa Kemal Ataturk since 1927.
It took place without spectators due to coronavirus measures.
- 30.08.2020
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