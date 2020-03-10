Olympic judo qualifiers canceled amid coronavirus fear
All Olympic judo qualification events suspended until end of April, including Antalya Grand Prix in Turkey.
The International Judo Federation announced that all Olympic qualification events were called off until the very end of April.
In a statement on Monday, the federation said the traveling and public gatherings have become more risky as the new coronavirus continues spreading worldwide.
"The IJF Executive Committee has taken the emergency decision to cancel with immediate effect all Olympic qualification events on the IJF calendar until April 30, 2020," the federation said on their website.
The cancelation covers the Ekaterinburg Grand Slam, the Grand Prix in Tbilisi and Antalya Grand Prix, as well as the continental events around the world.
The committee will release more information in the upcoming days.
The global death toll from the coronavirus is over 3,800 with more than 110,000 confirmed cases in at least 100 countries, according to the World Health Organization (WHO).
- 11.03.2020
- Teksüt Bandırma 72 - 86 ERA Nymburk | MAÇ SONUCU
- Fransız yıldız Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi!
- Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ertelendi! Koronavirüs...
- Sergen Yalçın'dan güldüren frikik yanıtı: Çocuklar görürse problem olur
- Kenan Karaman: Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Olympic judo qualifiers canceled amid coronavirus fear haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.