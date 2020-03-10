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10 Mart 2020, Salı
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Olympic judo qualifiers canceled amid coronavirus fear

Olympic judo qualifiers canceled amid coronavirus fear

judo qualification events suspended until end of April, including Antalya in Turkey.

The International Judo Federation announced that qualification events were called off until the very end of April.

In a statement on Monday, the federation said the traveling and public gatherings have become more risky as the new coronavirus continues spreading worldwide.

"The Executive Committee has taken the emergency decision to cancel with immediate effect all Olympic qualification events on the IJF calendar until April 30, 2020," the federation said on their website.

The cancelation covers the Ekaterinburg Grand Slam, the in Tbilisi and Antalya Grand Prix, as well as the continental events around the world.

The committee will release more information in the upcoming days.

The global death toll from the coronavirus is over 3,800 with more than 110,000 confirmed cases in at least 100 countries, according to the World Health Organization (WHO).

  1. 11.03.2020
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