Djokovic into third round in Australian Open
Serbian player beat Japan's Ito to reach third round.
The defending champion Novak Djokovic defeated Japanese Tatsuma Ito on Wednesday to advance to the third round of 2020 Australian Open.
The Serbian tennis player beat Ito 6-1, 6-4, 6-2 to reach the third round.
Djokovic will face Japan's Yoshihito Nishioka who knocked out British Dan Evans in the second round.
Djokovic, 32, eyes his 17th Grand Slam title, as well as eighth Australian Open championship this year.
With losing the second round game in five sets, Italian eighth seed Matteo Berrettini became the highest-ranked tennis player to exit the Austrian Open after losing to American Tennys Sandgren.
Greece's sixth seed Stefanos Tsitsipas advanced to the third round after his German opponent Philipp Kohlschreiber withdrew injured from a muscle strain.
The 108th edition of the Australian Open will run from Jan. 20 through Feb. 2.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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