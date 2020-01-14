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14 Ocak 2020, Salı
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Turkey's eliminated from quals

Turkey's Ozgen eliminated from Australian Open quals

female tennis player says goodbye to qualifying after beaten by in first round

tennis player Pemra was eliminated in the first qualifying round of the 2020 on Tuesday.

Spain's defeated Ozgen 6-2, 6-3 in women's singles.

Basak Eraydin, another Turkish tennis player joining the qualifiers, will compete for the second time, facing off against the U.S.' Varvara Lepchenko on Wednesday.

The qualifying rounds are taking place between . 14-18 while the tournament will be held in Melbourne from Jan. 20 to Feb. 2.

  1. 14.01.2020
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