Turkey's Ozgen eliminated from Australian Open quals
Turkish female tennis player says goodbye to Australian Open qualifying after beaten by Aliona Bolsova in first round
Turkish tennis player Pemra Ozgen was eliminated in the first qualifying round of the 2020 Australian Open on Tuesday.
Spain's Aliona Bolsova defeated Ozgen 6-2, 6-3 in women's singles.
Basak Eraydin, another Turkish tennis player joining the qualifiers, will compete for the second time, facing off against the U.S.' Varvara Lepchenko on Wednesday.
The qualifying rounds are taking place between Jan. 14-18 while the tournament will be held in Melbourne from Jan. 20 to Feb. 2.
- 14.01.2020
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Turkey's Ozgen eliminated from Australian Open quals haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.