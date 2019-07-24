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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Turkey's Razgatlioglu to race in

Turkey's Razgatlioglu to race in Japan

Toprak Razgatlioglu to become first motorcyclist to compete in 8 in .

motorcyclist Toprak Razgatlioglu will race in the 2019 FIM World Endurance Championship final on in .

Razgatlioglu will become the first Turkish rider to race in the 8 , the Turkish Motorcycling Federation said on Tuesday.

The Suzuka 8 Hours is a motorcycle endurance race held each year in Suzuka, Japan since 1978.

British riders Jonathan Rea and Leon Haslam will be Toprak's teammates on the Racing Team for the competition.

Toprak will participate in the test tour with the Kawasaki ZX-10RR motorcycle on Wednesday and Thursday and is set to face the qualifying on Friday.

The qualifying stage will determine the positions of the racers for Sunday's final.

The 42nd edition of the Suzuka 8 Hours will take place at the Suzuka Circuit on Sunday, July 28.

  1. 24.07.2019
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